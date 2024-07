Homem é preso pela Gama em Americana com 1.207 maços de cigarros contrabandeados do Paraguai

Um homem de 50 anos foi preso pela equipe Romu (Ronda Ostensiva Municipal), da Gama (Guarda Municipal de Americana), após ser pego com 1.207 maços de cigarros contrabandeados do Paraguai. Durante a ação dos patrulheiros também foram apreendidas três armas e porções de cocaína.

Segundo informações da corporação, por volta de 18h, os guardas foram averiguar uma denúncia de que um homem estaria vendendo entorpecentes no esquema “disk drogas” na região do bairro Vila Cordenonsi.

Em patrulha na região, os patrulheiros encontraram o suspeito na Rua dos Estudantes e, durante a abordagem, encontraram três porções de cocaína e documentos de autorização para ter posse de arma em seu bolso.

Indagado sobre a denúncia de tráfico, ele negou e disse que as porções de cocaína eram para consumo próprio. Questionado sobre a existência de drogas em sua casa, o suspeito negou e autorizou a entrada dos patrulheiros no local.

Na residência e no veículo dele os guardas encontraram três armas, todas com documentação, e 1.207 maços de cigarros da marca Eight, importados do Paraguai.

Ele foi levado à delegacia de Americana, onde as drogas e as armas foram apreendidas. Na sequência ele foi encaminhado à sede da Polícia Federal, em Piracicaba, onde foi autuado em flagrante por contrabando. Ele ainda segue como investigado na denúncia de tráfico de drogas.