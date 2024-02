Homem é preso em Americana após descumprir medida protetiva pela terceira vez

Um homem de 53 anos foi preso na noite desta quinta-feira (1º), em Americana, após descumprir pela terceira vez uma medida protetiva solicitada pela irmã, que teme por sua vida.

Segundo familiares, das outras duas vezes em que o suspeito também descumpriu a medida protetiva, ele foi detido por 17 dias em uma delas a na outra ocasião, como não houve flagrante, o caso foi só registrado como descumprimento. Sobrinho do acusado diz que, mesmo com os registros e prisão, o tio volta a fazer ameaças de morte contra a vítima.

Ao LIBERAL, o sobrinho do detido contou que a briga entre os irmãos teve início em junho do ano passado, quando sua mãe, de 59 anos, foi ameaçada de morte e ela solicitou uma medida protetiva contra ele, que foi obrigado a deixar o imóvel, no Vila Jones.

Após esse incidente, ainda de acordo com o relato, o acusado voltou à residência em setembro, quando teria invadido a garagem da casa da irmã, danificado o portão e quebrado o carro do sobrinho. A PM (Polícia Militar) foi acionada e registrou o primeiro descumprimento, motivo pelo qual ficou preso por 17 dias.

Na segunda situação de desobediência, na última terça-feira (30), ele voltou a casa da irmã, fez novas ameaças e, apesar de não respeitar o limite de distância de ao menos 300 metros, determinados pela justiça, não foi possível realizar o flagrante.

Já nesta quinta-feira (1°), o homem voltou à casa da vítima, houve uma confusão entre ele e o sobrinho e, mais uma vez, ele fez ameaças de morte aos familiares. A PM foi acionada novamente e o suspeito foi levado à delegacia de Americana, onde o delegado responsável pelo caso deliberou mais uma vez pela prisão em flagrante por descumprimento de medida protetiva.

Apesar da prisão decretada, familiares seguem apreensivos e esperam que a detenção dure mais tempo, uma vez que, na última vez em que foi detido, ele passou apenas 17 dias na prisão e, após ser solto, voltou a fazer ameaças.