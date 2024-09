Homem é preso em Americana após aplicar golpe do falso Pix

Um homem de 45 anos foi preso, na tarde desta sexta-feira (27), após fazer uma compra de pelo menos R$ 1,5 mil em uma loja de Americana e pagar por meio de um Pix falso. Esta é a segunda vez que o detido aplica um golpe nesse estabelecimento – a primeira foi em julho deste ano.

Conforme um funcionário do local relatou à polícia, por volta das 17h, o suspeito entrou na loja, no Loteamento Industrial Jardim Werner Plaas, e pegou uma air fryer, um celular e um moedor de café. Já no caixa, ele apontou seu celular para o QR Code, apresentou um comprovante falso e levou as mercadorias.

Delegacia de Americana – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Ainda segundo o funcionário, esse mesmo homem já tinha aplicado o mesmo golpe nessa loja em julho deste ano e foi reconhecido por ele. Por esse motivo, após constatar que o pagamento atual não tinha sido efetuado, chamou a PM (Polícia Militar).

No cupom da compra de julho, os funcionários do estabelecimento comercial encontraram o nome do suspeito e, com esse dado, os policiais descobriram o endereço. Na casa dele e no carro utilizado pelo golpista, foram encontradas as mercadorias levadas nesta sexta após o crime.

Aos policiais, o suspeito confirmou a aplicação de golpes nesse e em outros estabelecimentos comerciais. O golpista disse que revendia os produtos em grupos de WhatsApp e aplicativos de Marketplace.

Levado à delegacia de Americana o homem ficou preso em flagrante por estelionato.