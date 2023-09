Homem é preso em Americana após ameaçar de morte a mulher e os filhos

Um homem de 36 anos foi preso na noite desta segunda-feira (4), em Americana, após ameaçar de morte a esposa e os dois filhos, um menino de 3 anos e uma menina de cinco meses. Com medo, as vítimas se refugiaram na casa da sogra, que mora ao lado e já possuia medidas protetivas contra o filho, que inclusive já foi preso neste ano por violência doméstica.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a PM (Polícia Militar) foi acionada, por volta de 18h40, para atender um caso de violência doméstica, na Vila Dainese. Ao chegarem no local, os policiais encontraram o suspeito com sinais de embriaguez dando socos no portão da casa de sua mãe, na tentativa de invadir o imóvel, e o detiveram.

Na sequência, duas mulheres saíram da residência. Uma delas, a esposa do agressor, de 45 anos, relatou aos militares que momentos antes, o marido chegou em casa descontrolado, proferindo xigamentos e quebrado diversos móveis na residência. Ela afirmou ainda que ele ameaçou de morte ela e os filhos do casal, uma criança de três anos e outra de cinco meses, caso fosse preso.

Depois disso, a mulher conseguiu fugir para a casa da sogra, que é sua vizinha. A mãe do agressor, de 59 anos, confirmou já ter sido vítima de agressões anteriores pelo filho, motivo pelo qual ele esteve preso de fevereiro à março deste ano.

Ela contou ainda possuir medida protetiva contra o filho e que, como mãe e acreditando que ele fosse mudar, não questionou a mudança dele para casa vizinha com sua esposa quando foi posto em liberdade.

O homem foi levado ao plantão policial de Americana, onde foi autuado em flagrante por descumprimento de medida protetiva, violência doméstica, ameaça e injúria.