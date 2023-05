Homem é preso em Americana após agredir a ex e quebrar o dedo de um PM

Agressor invadiu o apartamento da ex durante a madrugada; PM que atendeu a ocorrência foi agredido ao tentar tirá-lo do local

Um homem de 45 anos foi preso na madrugada desta sexta-feira (19), após agredir a ex-companheira e quebrar o dedo de um Policial Militar, que atendeu a ocorrência. As agressões ocorreram no apartamento da vítima, no Morada do Sol, em Americana.

De acordo com informações da PM, em boletim de ocorrência, os militares faziam patrulhamento quando, por volta de 0h30, receberam um chamado de violência doméstica na Avenida São Jerônimo.

No local, os policiais foram recebidos pela vítima de 28 anos, que estava na portaria do prédio. Aos PMs, ela relatou que seu ex invadiu o apartamento onde mora e a agrediu com chutes e socos, além de enforcá-la. Segundo ela, as agressões só cessaram após intervenção do porteiro.

Com essas informações, os militares foram ao apartamento, onde encontraram o agressor deitado na cama da mulher. Ele se recusou a sair e os policiais, então, tentaram abordá-lo para fazer uma revista, momento em que ele revidou, dando um chute na mão do agente e foi necessário uso da força para contê-lo.

Vítima agressor e o PM lesionado passaram por atendimento médico no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, onde foi constatada uma fratura no dedo do PM. Na sequência, todos foram ao plantão policial de Americana para registro da ocorrência e o agressor recebeu voz de prisão em flagrante por violência doméstica.