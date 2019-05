Homem é preso durante furto a empresa desativada

Um homem foi preso na madrugada desta terça-feira (07) durante furto a uma empresa desativada no bairro Jardim Bazanelli, em Americana. Outros dois suspeitos também participaram do crime, mas conseguiram fugir e ainda não foram localizados.

Foto: Divulgação / Polícia Militar

De acordo com informações da PM (Polícia Militar), durante o patrulhamento, visualizaram um Fiat Uno branco parado ao lado de uma empresa desativada na Avenida da Amizade, às 2h30. Em cima do muro havia dois indivíduos, que estavam passando um extintor para o homem que estava ao lado do veículo.

Quando perceberam as viaturas, os dois suspeitos que estavam no muro fugiram, no sentido Cemitério Parque Gramado. Já o homem que estava do lado de fora foi alcançado e resistiu a prisão. A PM informou que foi necessário uso de força moderada e o suspeito teve de ser algemado enquanto estava no chão.

Posteriormente, os policiais checaram que os criminosos utilizaram um alicante para cortar a cerca concertina e entrar na empresa. O homem, que está desempregado, foi preso por furto qualificado, mas sua idade não foi informada.