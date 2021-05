Homem é preso com mais de 1,5 mil porções de drogas no Jardim dos Lírios

Drogas estavam dentro da mochila do homem abordado - Foto: Divulgação - Polícia Militar

A Polícia Militar apreendeu na tarde desta terça-feira (11), 1.561 porções de drogas, no Jardim dos Lírios, em Americana. Um homem de 29 anos foi preso.

De acordo com informações do 19.º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), o indivíduo foi abordado às 15h30 durante patrulhamento de rotina na rua do Azulão.

Após a abordagem e revista, os policiais encontraram e apreenderam 1.105 pedras de crack e 456 unidades de cocaína, totalizando 1.561 porções, que estavam dentro da mochila do homem abordado.

O rapaz foi encaminhado para o plantão policial, onde recebeu voz de prisão por tráfico de drogas.