Homem é preso com maconha, crack e cocaína em Americana

Homem tentou fugir pelos telhados e foi alcançado no Brieds quando tentava pular um muro

Homem dispensou as drogas que estavam em uma mochila, mas acabou detido – Foto: Divulgação / Gama

Um homem de 18 anos foi preso neste domingo (19), em Americana, com 244 porções de maconha, 30 gramas do mesmo entorpecente, 13 pedras de crack, 28 microtubos de cocaína e R$ 560 provenientes do tráfico.

Segundo informações da Gama (Guarda Municipal de Americana), os guardas faziam patrulhamento pelo Jardim dos Lírios por volta das 13h quando viram um homem em atitude suspeita na Rua Jaçanã.

Ao ver os guardas, o suspeito entrou em um imóvel e correu pelo telhado. Durante a fuga pelos telhados, o homem dispensou uma mochila, onde estavam as drogas, o dinheiro e um celular. ele foi alcançado no bairro Brieds, quando tentava pular um muro.

Diante dos fatos, ele foi conduzido à delegacia de Americana e recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico.