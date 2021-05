Homem é preso com lança-perfume, cocaína e maconha na região da Praia Azul

Um homem de 20 anos foi preso pela Gama (Guarda Municipal de Americana), nesta quinta-feira (29), por tráficos de drogas na região da Praia Azul.

Ele foi flagrado com um litro de lança perfume, sete pinos de cocaína, 124,7 gramas de maconha e R$ 86,00, oriundos da atividade criminosa.

Homem foi preso com maconha, cocaína e lança-perfume – Foto: Gama / Divulgação

De acordo com a Gama, os guardas faziam patrulhamento pela Rua Carlos Alberto Brassaroto, no Balneário Riviera, quando viram um homem suspeito. Ao ver a viatura, ele demonstrou nervosismo, o que motivou a abordagem policial.

Com ele, foram encontradas porções de maconha e cocaína. Na residência do homem, os patrulheiros também encontraram outros entorpecentes. No total, foram apreendidos um litro de lança-perfume, sete pinos de cocaína, 124 gramas de maconha e R$ 86 em espécie.

Na delegacia de Americana, o homem recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico.

Outro

Os guardas também flagraram, nesta quinta-feira, um adolescente vendendo 14 porções de maconha para um homem na Rua do Afeto, no Jardim da Paz. Os dois foram conduzidos até a delegacia de Americana e foram liberados após o registro do ato infracional. Foram apreendidas as porções de maconha e R$ 10.