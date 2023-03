Homem é preso em Americana com carro roubado

HB20 foi reuperado pela Gama na tarde de terça-feira - Foto: Divulgação - Gama

Um homem de 26 anos foi preso pela Gama (Guarda Municipal de Americana) em um carro roubado na tarde desta terça-feira (28). Outros três jovens que estavam no veículo com ele foram liberados, entretanto, seguem como investigados nesse caso.

Segundo consta na ocorrência, os guardas faziam patrulhamento pelo Jardim Colina quando, por volta de 17h, foram informados de que um Hyundai HB20 branco, possivelmente clonado, estaria circulando pelas ruas do bairro.

Os agentes então começaram as buscas até que, na Rua Sergipe, viram o veículo com quatro ocupantes. Houve um breve acompanhamento e o motorista parou na sequência.

Durante as buscas, nada de ilícito foi encontrado com o grupo, mas os patrulheiros notaram diversos sinais de adulteração veicular, entre elas modificação no número do chassis.

Com a numeração original verificada, foi constatado que o HB20 foi roubado na cidade de Diadema.

Questionado sobre o fato, o motorista negou o roubo e explicou que comprou o veículo de um estacionamento, mas não conseguiu comprovar essa versão.

Todos foram levados à delegacia de Americana, onde foram ouvidos pelo delegado que deliberou pela prisão em flagrante do motorista por receptação. Já os outros passageiros, de 21, 23 e 24 anos, foram liberados, mas seguem como investigados neste caso.