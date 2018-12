Homem é preso com carro dublê comprado pelo Facebook

Polícias militares de Americana flagraram um veículo Ágile LTZ, dublê de um carro roubado em São Bernardo do Campo, transitando pela Rua Orlando Dei Santi, no início da tarde deste sábado. O carro foi apreendido e o condutor preso. Aos policiais, ele informou ter comprado o carro por R$ 5 mil através do Facebook.

Foto: Polícia Militar / Divulgação

A Polícia Militar tomou ciência sobre a existência do veículo, que já possuía queixa no Detran por ser dublê, através do sistema Detecta. Ao abordar o motorista, eles fizeram vistoria veicular e identificaram indícios de adulteração no número do motor, chassi e etiquetas autodestrutíveis.

Através de pesquisa, os policiais levantaram que ele havia sido furtado em julho deste ano em Mongaguá, mas o veículo verdadeiro era de São Bernardo.

Com o motorista, não foi encontrado nada de ilícito. Ao ser surpreendido pelos policiais, ele tentou fugir e foi preciso uso de algema pra evitar a fuga.