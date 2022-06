Homem é preso com 236 microtubos de cocaína no Cidade Jardim

Um homem foi preso na noite deste domingo (19), após ser flagrado por militares do 10° BAEP (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), traficando no Cidade Jardim, em Americana. Ele estava com 236 microtubos de cocaína.

As drogas foram apreendidas e o homem ficou preso em flagrante por tráfico – Foto: 10° BAEP / Divulgação

De acordo com o Batalhão, por volta de 21h, os policiais faziam patrulhamento pela Rua Azulão, local conhecido como ponto de tráfico, segundo a PM, quando viram o suspeito entregando algo para um motociclista.

Com a aproximação da viatura o motociclista fugiu, não sendo mais possível alcançá-lo. Já com o suspeito, os policiais encontraram 12 microtubos de cocaína e R$ 50 em notas diversas.

Questionado, ele confessou o tráfico e relatou que, em uma casa abandonada na mesma rua, haviam mais entorpecentes. Durante averiguação, foram localizados mais 224 microtubos de cocaína.

Os 236 microtubos de cocaína foram apreendidos e o homem recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas.