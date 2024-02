Homem é preso após tentar furtar duas peças de picanha de um supermercado no São Vito

Um jovem de 26 anos foi preso na última quinta-feira (1º), após ser flagrado furtando duas peças de picanha em um supermercado de Americana. Essa é a segunda vez que ele comete o delito contra o mesmo estabelecimento e, em ambas, foi pego por funcionários.

Em depoimento, o fiscal responsável pelo comércio, localizado no São Vito, afirmou que, por volta de 18h, viu o suspeito entrar no estabelecimento e, como ele já foi flagrado anteriormente cometendo o delito, resolveu acompanhá-lo por meio do sistema de câmeras.

Segundo o funcionário, pelas imagens foi possível visualizar o momento em que ele pega as duas peças de picanha, coloca no carrinho de compras e joga uma bolsa em cima delas para escondê-las. Em seguida, ele se dirige para saída do estabelecimento e, apesar do alarme soar, ele ignora e segue caminhando até ser contido por funcionários,.

A Polícia Militar foi acionada e deteve o suspeito, que confessou já ter furtado o estabelecimento outras vezes e disse que vendia os produtos levados. À polícia, o responsável pelo supermercado afirmou que ele já foi pego outra vez por funcionários, mas que, na ocasião, optou por não denunciá-lo.

O suspeito foi levado ao plantão policial, onde foi autuado em flagrante por furto e uma fiança no valor de R$ 1.412 foi afixada para ele responder pelo delito em liberdade. Como o valor não foi pago, a prisão foi mantida.