Homem é preso após tentar furtar comércio no São José, em Americana

Militares encontraram o suspeito com diversas ferramentas - Foto: Polícia Militar_Divulgação

Com ao menos 15 passagens por furto, roubo e receptação, um homem de 44 anos foi preso na madrugada desta sexta-feira (29), em Americana, após tentar furtar um estabelecimento comercial.

De acordo com a PM (Polícia Militar), por volta de 4h, os policiais foram chamados a comparecerem em uma casa de tintas na Avenida Cillos, no São José, em Americana. Ao chegarem lá, os militares encontraram o suspeito com diversas ferramentas e também fios cortados.

Levado ao plantão policial, o delegado responsável deliberou pela prisão em flagrante do homem por furto tentado. Ele ficará a disposição da justiça.

Diversos fios do estabelcimento foram cortados – Foto: Divulgação_Polícia Militar

Segundo apurou o LIBERAL, o detido tem passagens por pelo menos 10 furtos, dois roubos e três ocorrências relacionadas a receptação.