Homem é preso após tentar assaltar mãe e filha no Jardim Ipiranga, em Americana

Simulando estar armado, homem exigiu que mãe e filha entregassem os celulares, mas foi surpreendido com a chegada da Gama

Um homem foi preso na sexta-feira (2) no Jardim Ipiranga, em Americana, após ser flagrado pela Gama (Guarda Municipal de Americana) tentando assaltar mãe e filha.

Segundo o boletim de ocorrência, ele surpreendeu as duas entre as Rua Ipojuca e Itamarati e, com a mão na cintura alegando estar armado, pediu que elas entregassem os celulares.

A mãe mandou a menina correr quando, em seguida, chegaram as autoridades. O suspeito ainda tentou fugir em cima de uma bicicleta, mas foi perseguido e abordado pelos patrulheiros que, em revista, não encontraram nada de ilícito, nem arma de fogo que ele alegou carregar durante o assalto.

Em seguida ele foi conduzido à delegacia de Americana, onde recebeu voz de prisão em flagrante por tentativa de roubo.