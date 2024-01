Homem é preso após surtar e danificar o banheiro do Hospital Municipal de Americana

Um homem de 40 anos foi preso na madrugada desta segunda-feira (29), em Americana, após surtar e danificar a descarga e uma torneira do banheiro do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, no município americanense. Ele transitava pela Rodovia Anhanguera (SP-330), antes de ser levado à unidade de saúde.

Segundo informações do boletim de ocorrência, por volta de 1h20, funcionários da CCR AutoBAn, administradora da via, encontraram o homem andando sem rumo pela rodovia. Ele foi abordado e conduzido à unidade de saúde.

Lá, durante atendimento médico, o indivíduo arrancou uma torneira e danificou a válvula de uma descarga do banheiro e, em seguida, deitou no chão do hall de entrada.

A Gama (Guarda Municipal de Americana) foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou com o indivíduo que aparentava falas desconexas. Durante averiguação, foi constatado que ele já possui passagens pela polícia. Ele foi levado ao plantão policial, onde foi autuado em flagrante por dano qualificado ao patrimônio público.

Uma fiança de R$ 1.412 foi arbitrada, mas como o valor não foi pago, ele permaneceu preso. A família do detido foi comunicada sobre o ocorrido.