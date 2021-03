Homem é preso após ser flagrado por furto ao Hospital Municipal de Americana

Um homem de 34 anos foi preso após ser flagrado furtando um setor em obras do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, no Jardim Nossa Senhora de Fátima, durante o início da tarde desta terça-feira (23).

De acordo com a Gama (Guarda Municipal de Americana), que atendeu a ocorrência por volta de 13h30, o homem foi encontrado no interior do prédio e, ao ser questionado, disse que teria ido buscar algumas coisas entre seus pertences.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Os guardas, então, constaram que um trilho para fios elétricos foi danificado. Além disso, duas portas de alçapão foram removidas, o que causou danos ao local.

O homem foi encaminhado ao plantão policial pela Gama, onde recebeu voz de prisão por furto qualificado. Na sequência, acabou levado para a cadeia de Sumaré.