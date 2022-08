Homem é preso após ser acusado duas vezes no mesmo dia por violência doméstica

Um homem de 36 anos foi preso nesta terça-feira (16), em Americana, após ser denunciado duas vezes pela esposa por violência doméstica.

Segundo informações da Gama (Guarda Municipal de Americana), que atendeu a ocorrência, por volta de 19h, a corporação foi chamada pela vítima, no Jardim São Roque, informando que por volta de 14h, esteve na delegacia para denunciar o marido, que segundo ela, vinha lhe fazendo ameaças constantes. Ao retornar à residência, o familiar teria lhe agredido com o fio do carregador de celular.

Diante dos fatos, ela chamou a Gama. Os guardas levaram o agressor até a delegacia de Americana e ele acabou autuado em flagrante por violência doméstica.