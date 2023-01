Homem é preso após se passar por funcionário da Caixa e tentar dar golpe em idoso

Vítima de 74 anos desconfiou da abordagem e chamou a PM, que deteve o suspeito que fingiu ser funcionário do banco

Um homem de 40 anos foi preso nesta quarta-feira (4), após tentar aplicar um golpe em um idoso de 74 anos na Caixa Econômica Federal, no Centro de Americana. O golpista fingiu ser funcionário do banco para desviar dinheiro da vítima, que desconfiou e acionou a Polícia Militar que prendeu o suspeito.

Segundo informações da 1ª Cia da PM, os militares foram acionador por volta de 11h30, por um idoso informando que estava na Caixa Econômica Federal, na Rua Doutor Cândido Cruz, quando um homem se aproximou, afirmou ser funcionário do banco e lhe ofereceu ajuda.

Na sequência, o golpista teria tentado fazer transferências no terminal eletrônico e, logo após a tentativa, saiu da agência bancária. O idoso contou ainda que seguiu o suspeito e o viu entrar em um estabelecimento da Rua Rui Barbosa e se trancar no banheiro do local, momento em que decidiu acionar a PM.

Depois de ouvirem o relato, os PMs foram até o local e abordaram o suspeito dentro do banheiro, que não quis comentar sobre o que teria ocorrido no banco.

A PM então entrou em contato com a agência da Caixa e, pelas imagens de segurança, comprovaram a versão do aposentado. O acusado foi levado à delegacia de Americana, onde recebeu voz de prisão em flagrante por tentativa de estelionato.