Homem é preso após roubar vendedores de loja no Centro de Americana

Assaltante foi localizado com auxílio do GPS de um dos celulares roubados; todos os itens foram recuperados

Um homem de 27 anos foi preso em flagrante nesta quarta-feira (22), após roubar funcionários de uma loja de celulares, no Centro de Americana. Ele trancou os funcionários dentro do escritório e fugiu com os eletrônicos, dinheiro e joias, antes de ser detido pela PM (Polícia Militar).

Segundo informações do boletim de ocorrência, o criminoso entrou na loja por volta de 18h20, anunciou o assalto e pegou dos funcionários seis celulares, dinheiro, relógio de pulso, alianças e uma corrente de ouro. Em seguida ele trancou os vendedores dentro do escritório e fugiu.

A PM foi acionada e, ao chegar no local, na Rua Washington Luiz, encontrou as vítimas que estavam presas. De acordo com a PM, um dos celulares possui sistema de GPS e por conta disso, conseguiram identificar que o assaltante estaria n Rua Fernando de Camargo. Com essa informação e com as características do assaltante obtidas através de imagens de segurança do circuito interno, os policiais deram início às buscas.

Durante o patrulhamento os PMs encontraram com o suspeito em um bar onde o localizador do celular apontava. Ao ser abordado ele confessou o crime e os itens roubados foram recuperados.

Levado ao plantão policial, o homem foi autuado em flagrante por roubo e os bens foram devolvidos às vítimas.