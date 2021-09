Homem é preso após furtar residência e causar acidente na Abdo Najar

Um homem foi preso nesta terça-feira (7) depois de furtar uma residência em Americana e causar um acidente na Avenida Abdo Najar.

Militares encontraram um Corcel batido e um Uno capotado na avenida

Militares encontraram um Corcel batido e um Uno capotado na avenida

Segundo informações da PM, às 17h20, os militares faziam patrulhamento na Rua Dom Pedro e foram informados por populares que um indivíduo estaria correndo pela Abdo Najar descalço. Ele seguia sentido Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304).

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

Os militares se dirigiram ao local e lá viram um Corcel batido e um Uno capotado na avenida. Depois avistaram o suspeito a pé. Ele ainda tentou fugir da polícia, atravessou a SP-304 e seguiu para o Jardim dos Lírios.

O suspeito entrou em um bar na Rua das Violetas para tentar despistar a PM, entretanto foi abordado.

Homem furtou equipamentos de som e iluminação e fugiu com o carro da vítima – Foto: Divulgação / 19° BPMI

Durante interrogatório e investigações, os policiais descobriram que momentos antes o indivíduo tinha invadido uma residência na Rua das Tílias, no Vila Galo, colocado produtos de som e iluminação no carro da vítima, um Corcel, e estourou os portões para fugir. Na fuga, ele acabou batendo com o Uno na Abdo Najar.

O homem foi conduzido até a delegacia de Americana e recebeu voz de prisão por furto. Ele ficou à disposição da Justiça.