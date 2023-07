Homem é preso após furtar ornamentos do Cemitério Parque Gramado, em Americana

Ele foi pego com três capelinhas do local que, segundo ele, seriam vendidas para comprar drogas

Um homem de 24 anos foi preso na madrugada deste sábado (29) por furto qualificado após pegar três capelinhas de alumínio do Cemitério Parque Gramado, em Americana. A intenção dele era vender os ornamentos para comprar drogas.

Homem de 24 anos furtou três capelinhas de alumínio para vender e comprar drogas – Foto: Divulgação / Guarda Municipal de Americana

Um vigilante de rua avistou um homem levando os objetos do cemitério e acionou a Romu (Ronda Ostensiva Municipal). No local, a equipe abordou o suspeito, que estava com uma carriola contendo as três capelas, momento em que confessou o furto e suas intenções com os objetos.

Durante a abordagem, o homem também confirmou que já esteve preso há dois meses por ter furtado um botijão de gás. Na ocasião ele foi alvejado por um GCM que estava de folga. Ele foi encaminhado ao Plantão Policial de Americana, onde o delegado determinou a prisão por furto qualificado, permanecendo à disposição da justiça.