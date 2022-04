Homem é preso após furtar mais de R$ 3 mil em carnes de supermercado, na Praia Azul

Enquanto colocava produtos de menor valor no carrinho, ladrão escondia peças na mochila

Polícia encontrou produtos no carro do suspeito - Foto: Reprodução.JPG

Um homem de 32 anos foi preso após furtar R$ 3.327,73 em cortes nobres bovinos de um supermercado da Rua Maranhão, na Praia Azul, em Americana, na tarde desta segunda-feira (11). Segundo funcionários, essa é a segunda vez que ele pratica o crime no estabelecimento comercial.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, por volta de 18h, dois homens foram vistos pelas câmeras de videomonitoramento em atitude suspeita. As mesmas pessoas tinham sido vistas em março furtando diversos cortes bovinos, na ocasião, eles conseguiram fugir. A dupla foi reconhecida pelos funcionários.

Segundo representantes da empresa, nesta segunda, os homens pegaram diversos cortes bovinos nobres, como picanha e filé mignon, e esconderam em suas mochilas. Nos carrinhos eles deixavam compras menores como frango, pão de alho, detergentes e salgadinhos. Posteriormente um deles passou pelo caixa, pagou apenas pelos itens do carrinho e deu sinal para o comparsa.

Neste momento, os funcionários o detiveram e chamaram a PM (Polícia Militar). O segundo envolvido abandonou o carrinho de compras, conseguiu fugir e não foi localizado até a publicação desta reportagem.

Questionado, o detido confessou o furto. No estacionamento havia um Pálio pertencente a ele, onde foi encontrado mais peças de carne com a etiqueta do supermercado. Indagado, ele justificou que tinha três crianças pequenas passando fome.

Ele foi levado à delegacia de Americana, onde recebeu voz de prisão por furto.