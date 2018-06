Homem é preso após furtar cabos elétricos em Americana

Um homem foi preso em flagrante na madrugada desta quarta-feira (13), em Americana, após furtar cabos de energia elétrica de uma casa em construção na Rua Pedro Nicolete, no bairro Jardim Brasília. Ele foi flagrado por um vigilante que patrulhava o bairro e fez a abordagem até a chegada da Gama (Guarda Municipal de Americana). O industriário de 40 anos foi encaminhado para a Cadeia Pública de Sumaré.

Foto: Arquivo / O Liberal

De acordo com informações da Guarda Municipal, a guarnição foi avisada via controle sobre a ocorrência. Chegando ao local, encontrou o vigia e o industriário. À Gama, o vigilante explicou que estava patrulhando a região quando viu o homem invadir uma casa em construção e, com um alicate, cortar os cabos de uma caixa de energia. Em seguida, ele deixou o local, seguindo em direção ao Jardim São Paulo.

O vigilante resolveu acompanhar o homem e, depois de alguns minutos, realizou a abordagem. Ao todo, o industriário havia furtado cerca de 5 quilos de fios elétricos. O vigia acionou a Gama, que levou o homem até a CPJ (Central da Polícia Judiciária) de Americana. Um perito foi acionado e o industriário acabou autuado em flagrante por furto.