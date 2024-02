Homem é preso após furtar cabos de energia de clínica em Americana

Um homem de 50 anos foi preso em flagrante por furtar a fiação elétrica da caixa de energia de uma clínica de fisioterapia na madrugada deste sábado (3), no Jardim São Pedro, em Americana. O suspeito negou a autoria, mas ferramentas usadas para o furto foram encontradas em sua posse.

Uma testemunha que passava de carro pelo local viu um homem furtando fios de um poste que fica em frente a clínica. Uma equipe da Gama (Guarda Municipal de Americana) foi acionada e, no local, avistaram o suspeito. Ao ver os policiais, o homem tentou fugir com uma bicicleta, mas não teve êxito.

Durante a abordagem, foram encontrados com ele um celular, três chaves de boca, uma chave de fenda e uma faca. Próximo ao poste de energia foram localizadas uma barra de ferro e um alicate.

A caixa de força estava aberta e parte de um cadeado quebrado também estava no chão. Foi constatado que cerca de três metros da fiação foram retirados, porém os cabos não foram localizados.

O homem negou ter furtado o estabelecimento e alegou que estava parado no local para consumir droga, porém nenhuma substância ilícita ou apetrecho para consumo foi localizado com ele.

O proprietário da clínica foi acionado e disse que o local tem câmeras, mas que teria acesso à elas só depois que a energia fosse retomada. De acordo com ele, recentemente o estabelecimento tinha sofrido um delito semelhante e que a pessoa vista nas imagens também estava de bicicleta e tinha o mesmo biotipo do suspeito do furto de cabos.

Diante dos fatos, o homem foi preso em flagrante por furto. O caso foi registrado no Plantão Policial de Americana.