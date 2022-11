Homem é preso após estuprar adolescente em condomínio de Americana

Autor do crime tentou fugir da polícia se atirando do quarto andar do condomínio; menor estava sozinha

Um serralheiro, de 35 anos, foi preso em flagrante na madrugada desta quinta-feira (24) após ter estuprado uma adolescente de 14 anos, em um apartamento no Condomínio Residencial Alabama, no Jardim Recanto, em Americana.

Segundo informações concedidas pela Polícia Militar à reportagem do LIBERAL, a ocorrência foi atendida por volta das 4h10. Ao chegar no apartamento, que fica no 4º andar, os policiais encontraram uma testemunha e duas menores de idade, sendo que a mais nova foi a vítima do estupro.

O autor do crime estava no quarto arrumando as roupas para fugir. Quando notou a presença dos PMs, se atirou da janela. Porém, como ficou desacordado após a queda, os oficiais conseguiram prendê-lo.

Criminoso tentou fugir ao pular do 4º andar do prédio – Foto: Polícia Militar / Divulgação

“São três irmãs, sendo duas menores de idade. Mas a única maior de idade estava trabalhando em Ribeirão Preto e era amásia do infrator. A mãe delas está no Japão. E ao saber do fato, a irmã maior de idade ligou para uma amiga de Americana que foi até o local, conversou com a menina que foi estuprada e acionou a polícia”, contou o capitão Tiago Augusto, comandante da 1ª Companhia da PM.

A vítima relatou que na noite desta quarta-feira (23), por volta das 23h, o autor do crime foi até o quarto dela, a assediou e forçou a penetração. Ela se debateu, conseguiu escapar e foi até a cozinha para pegar uma faca. Para se defender de um novo contato, a menina golpeou o infrator na região da mão.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Também de acordo com as declarações, o autor do crime já tinha tentado, nos últimos dias, beijar a vítima – que chegou a contar para a irmã mais velha. Porém, o caso foi resolvido após discussão dentro do próprio núcleo familiar.

A vítima foi encaminhada ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi e, após exames, o crime foi confirmado. O indiciamento deve acontecer ainda nesta quarta, na Delegacia de Defesa da Mulher de Americana, depois do infrator receber alta do HM por conta da queda. O Conselho Tutelar foi acionado para averiguar um possível abandono de menor.