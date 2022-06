Homem é preso após esfaquear idoso durante briga no Zanaga 2

Um homem de 47 anos foi preso em Americana, nesta segunda-feira (30), depois de esfaquear um idoso de 64 anos durante uma briga.

Segundo informações de uma testemunha, por volta de 17h15 ele passava de carro pela Rua Aderaldo Ferreira de Araújo, no Antonio Zanaga 2, quando ouviu um pedido de socorro de um conhecido seu, afirmando que um homem queria matá-lo.

Neste mesmo momento, a testemunha viu o agressor atingindo a vítima no abdômen com uma faca. Depois disso, ele conseguiu impedir um segundo golpe, acertando o autor com na cabeça com um pedaço de madeira.

Testemunha acertou agressor na cabeça para impedir um novo golpe – Foto: 19° BPMI / Divulgação

Faca foi utilizada para acertar idoso no abdômen

O agressor fugiu e o idoso foi socorrido inicialmente ao Pronto Atendimento do Zanaga pela irmã e depois transferido ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, onde passou por uma cirurgia e ficou internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

Momentos após o ataque ao idoso, o agressor foi encontrado pela PM (Polícia Militar) na Rua Maria Quitéria, no mesmo bairro. Levado à delegacia de Americana, ele ficou preso por tentativa de homicídio.

A assessoria de imprensa da Prefeitura de Americana foi questionada sobre o estado de saúde do idoso e informou que ele segue recebendo cuidados.