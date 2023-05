Homem é preso após desconfiar de traição e agredir a esposa em Americana

Um homem de 38 anos, morador do Vila Mariana, em Americana, se passou por sua mulher e marcou um encontro na noite deste domingo (14) com o suposto amante dela, que mora no mesmo condomínio. O agressor ficou preso após ameaçar o vizinho e agredir a esposa com um soco na boca

De acordo com relatos da vítima, de 34 anos, em boletim de ocorrência, ela saiu do seu apartamento para ir ao supermercado e deixou o seu celular no imóvel. Ao retornar, por volta de 19h, soube que o marido pegou o aparelho e marcou um encontro com o vizinho.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Disse também que o marido foi ao apartamento do vizinho com uma faca de cozinha para lhe fazer ameaças.

Ainda segundo a mulher em depoimento, houve uma discussão entre eles e em determinado momento da briga, o companheiro lhe deu um soco na boca e a estrangulou. Depois disso, ela conseguiu se desvencilhar das agressões e chamar a PM.

A mulher passou por atendimento médico no Hospital Municipal de Americana e depois foi levada junto com o agressor ao plantão policial da cidade, onde ele recebeu voz de prisão em flagrante por violência doméstica.

Outro: Um homem de 34 anos foi preso neste domingo (14), após descumprir medida protetiva. Ele esteve na casa da ex, de 26 anos, no Jardim Europa e fez diversas ofensas e ameaças contra ela e também aos guardas municipais que atenderam o pedido de socorro da mulher. Ele ficou preso em flagrante por violência doméstica, dano e desacato.