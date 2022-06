Em Americana, homem é preso após denúncia de que ele escondia drogas em casa

Indivíduo foi detido no Jardim das Flores, na noite de sexta, e disse que comprou a maconha em São Paulo

Um homem de 29 anos foi preso na noite desta sexta-feira (10), em Americana, após denúncia feita à Gama (Guarda Municipal de Americana) de que ele estaria escondendo drogas em uma residência na Rua Bandeira Branca, no Jardim das Flores.



Droga foi apreendida com o criminoso em Americana – Foto: Gama / Divulgação

Quando patrulheiros chegaram no endereço, viram pela fresta do portão o suspeito arremessando uma sacola no telhado da casa vizinha. Questionado sobre o que teria jogado, ele acabou confessando que era maconha. Ele disse ainda que havia comprado o entorpecente em São Paulo, há cerca de cinco meses, por R$ 500.



Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Dentro da residência, os guardas ainda encontraram maconha em cima da pia. A ocorrência foi apresentada na CPJ (Central de Polícia Judiciária) e o suspeito seria encaminhado para a Cadeia Pública de Sumaré.