Homem é preso após danificar PA do Zanaga e gerar prejuízo de R$ 4,5 mil

Ele relatou que chegou à unidade com dores e não foi atendido; coordenador do PA nega

Um homem de 39 anos foi preso após danificar o PA (Pronto Atendimento) do Zanaga, neste domingo (12), e gerar um prejuízo aproximado de R$ 4,5 mil à unidade de saúde.

Segundo informações do boletim de ocorrência, por volta de 13h20 os guardas foram chamados a comparecerem ao PA do Zanaga, pois um homem estava alterado e havia quebrado um vidro da janela.

Ao chegarem no local, o paciente estava jogado no chão. Ele relatou que chegou à unidade com dores e não foi atendido e por esse motivo pegou uma lixeira, quebrou o vidro da janela, socou as poltronas e ainda jogou no chão um computador que estava em cima da mesa.

Computador do PA do Zanaga ficou danificado – Foto: Gama / Divulgação

O coordenador do PA negou a falta de atendimento e afirmou aos guardas que o paciente tinha dado entrada às 12h48 e sido atendido às 12h56.

Segundo o servidor, após o dano, há uma estimativa de prejuízo de pelo menos R$ 4,5 mil.

O paciente foi levado ao plantão policial de Americana e acabou autuado em flagrante por dano ao patrimônio público.