Homem é preso após danificar PA do Zanaga, em Americana, e desacatar funcionários

Um homem foi preso na madrugada deste sábado (17) após procurar atendimento para seu tio no PA (Pronto Atendimento) do Zanaga, em Americana, e danificar com socos vidros da unidade de saúde, além de desacatar as enfermeiras e outros funcionários.

Segundo apurou o LIBERAL na delegacia de Americana, por volta da 4h30, o detido procurou o PA para que o tio, com sinais de embriaguez, pudesse ser atendido. Porém, em vez de entrar pela recepção, o homem foi até a entrada das ambulâncias e ali já começou a bater na porta agressivamente, forçando a abertura.

Pronto Atendimento do Zanaga – Foto: Arquivo/Liberal

Quando as enfermeiras abriram a porta, o homem teria gritado com elas e dado um soco em uma janela de vidro, danificando a estrutura. Elas notaram ainda que havia um outro homem com sinais de embriaguez e o encaminharam para atendimento médico.

Na sequência, o indivíduo, ainda agressivo, quebrou o vidro de uma porta, xingou os funcionários e impediu que uma enfermeira terminasse a medicação em outro paciente, a pegando pelo braço.

Ao perceber que seu tio já estava em atendimento por uma outra equipe, o indivíduo deixou o PA em um carro, onde um outro homem o aguardava.

A Gama (Guarda Municipal de Americana) foi chamada à unidade de saúde. Depois de ouvirem os depoimentos, os guardas começaram as buscas e, ainda na região do Zanaga, na Avenida Afonso Arinos, encontraram o carro onde o suspeito estava no banco do passageiro.

O condutor do carro e o suspeito foram levados à delegacia de Americana, onde o motorista passou por exame para avaliar o grau de álcool no organismo e um boletim de ocorrência por embriaguez ao volante foi registrado. Na sequência, o condutor foi liberado.

Já o passageiro, que tinha agido agressivamente momentos antes no PA, permaneceu preso. Ele responderá pelos crimes de dano ao patrimônio público, perturbação do sossego e desacato.