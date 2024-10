Homem é preso após causar acidente na Avenida Brasil, em Americana, e ameaçar motorista de aplicativo

Suspeito usou facões para ameaçar um motorista de Uber após causar um acidente - Foto: Divulgação_Gama

Um homem de 42 anos foi preso pela Gama (Guarda Municipal de Americana) na madrugada desta sexta-feira (11), após de causar um acidente na Avenida Brasil e ameaçar a vítima, um motorista de aplicativo, que o seguiu e comunicou a guarda. No veículo do suspeito foram apreendidos dois facões e uma arma.

De acordo com informações da Romu (Ronda Ostensiva Municipal) da Gama, um motorista de aplicativo trafegava com seu carro, um Fiat Cronos, pela avenida Brasil quando, por volta de 1h40, foi atingido na traseira por um GM Vectra.

Após causar o acidente, o motorista do Vectra tentou fugir, mas foi seguido pela vítima por diversas ruas até que, em determinado momento, na região do Jardim São Paulo, mostrou os facões que estavam no carro e ameaçou o motorista do Cronos.

Mesmo após a ameaça, a vítima continuou atrás do suspeito até que, na Rua das Rosas, no Cidade Jardim, viu uma viatura da Romu e pediu ajuda aos guardas, que conseguiram interceptar o suspeito.

Segundo a Romu, o motorista do Vectra aparentava estar embriagado e portava uma pistola, além dos dois facões que usou para ameaçar a vítima. Ao ser questionado, ele alegou ser CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador).

O suspeito foi levado ao plantão policial de Americana, onde foi autuado em flagrante por fuga do local de acidente, colisão, ameaça, embriaguez ao volante e porte ilegal de arma de fogo