Homem é preso após ameaçar mulher dentro de veículo na Avenida Brasil

Abordado pela PM, homem alegou que a arma pertencia a um amigo e que estava com ele há um ano e meio - Foto: Divulgação - Polícia Militar

Um homem de 26 anos foi preso na Avenida Brasil, em Americana, na manhã deste domingo (29), por porte ilegal de arma de fogo, vias de fato, e porte de drogas. Ele foi abordado enquanto estava dentro de um carro, de onde saiu uma mulher correndo e pedindo por socorro. Junto com ele foram apreendidos uma pistola 9mm, 11 munições do mesmo tipo e 9 g de entorpecentes.

Segundo o registro policial, ele estava conversando com uma mulher de 41 anos, por volta das 6h05, na altura do número 500, dentro de um Citroen vermelho, quando foi abordado por agentes do 19º BPMI (Batalhão da Polícia Militar do Interior). Uma bicicleta estava em frente ao local, apoiada em um muro.

No momento em que as autoridades chegaram, a mulher abriu a porta do veículo e saiu correndo e pedindo por socorro. Ela alegou que estavam conversando, quando o homem pegou uma arma e, apontando em sua direção, fez ameaças, guardando-a ao ver que a polícia estava por perto.

Ele alegou que a arma é de um amigo e estava com ele a um ano e meio. Disse, também, que tinha ido conversar com sua amante e que eles discutiram por conta de uma mensagem de celular.

Os guardas fizeram uma busca pessoal no motorista e não encontraram nenhum objeto suspeito, mas, ao olhar dentro do carro, encontraram uma pistola, um carregador e munições dentro do porta-luvas. Já dentro de uma mochila foram vistos dez “pontas” de baseados de maconha e uma porção de cocaína.

Diante dos fatos ele foi conduzido à Delegacia de Americana, onde ficou detido sob os argumentos de posse de arma ilegal e de drogas, e vias de fato.