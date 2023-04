Homem é preso após ameaçar companheira de morte em Americana

Um homem de 39 anos foi preso em flagrante nesta terça-feira (25), no Parque Residencial Jaguari, em Americana, após ameaçar matar a sua companheira, de 36 anos. A vítima chegou a pedir uma medida protetiva em janeiro deste ano, mas retirou a queixa por conta da boa convivência que tiveram após a denúncia.

De acordo com a vítima em depoimento policial, nesta terça, por volta de 21h, ela chegava em sua casa acompanhada do ex-patrão e, ao entrar no imóvel, o companheiro teve uma crise de ciúmes e passou a acusá-la de traição.

A vítima contou que ele jogou água em seu rosto e pegou o celular de suas mãos. Ainda de acordo com o relato, como o acesso do aparelho estava bloqueado, ele pediu que ela liberasse. Ela negou, momento em que ele a ameaçou jogar o aparelho no vaso sanitário e matá-la.

A mulher então falou que ia chamar a PM e o homem a impediu de sair da residência.

Os policiais militares foram chamados via Copom (Central de Operações da Polícia Militar) e encontraram o casal ainda dentro da casa.

Aos policiais, a mulher contou que está com o companheiro desde novembro do ano passado e que em janeiro, já havia pedido uma medida protetiva contra ele, porém, como apresentou bom comportamento durante a convivência após a denúncia, resolveu retirar a acusação.

A mulher relatou que tem medo do companheiro e que pretende pedir novamente medida protetiva.

Questionado, o homem negou que tenha a agredido ou feito ameaças de morte, entretanto, levado ao plantão policial, o delegado plantonista decidiu pela prisão em flagrante por violência doméstica e ameaça.