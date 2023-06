Homem é preso após agredir mulher e fazer ofensas racistas contra policiais em Americana

Um homem de 38 anos foi preso por agredir a companheira e proferir ofensas racistas contra policiais militares, no início da madrugada deste domingo (18), no Jardim Colina, em Americana.

Segundo informações da SSP (Secretaria Estadual da Segurança Pública), os policiais foram acionados para atenderem uma ocorrência de violência doméstica.

No local, encontraram a vítima, de 35 anos, que aparentava estar em estado de choque, e seu filho, de 13. Ela disse que seu convivente, de 38 anos, chegou em casa embriagado e iniciou uma discussão, por conta de ciúmes, vindo a lhe agredir com socos, mordidas e esganaduras. As agressões cessaram somente com intervenção do filho, segundo informações do boletim de ocorrência.

De acordo com a vítima, o autor ainda quebrou o celular dela. Ela disse que chegou a tentar se defender, deixando o homem também ferido.

“Os PMs foram conversar com ele, que estava no interior da residência, mas disse que não abriria a porta. Após algumas tentativas de contato, o autor abriu a porta repentinamente e, com o ânimo alterado, passou a ofender o os agentes dizendo que não falava com ‘pretos’ e, dirigindo-se a um deles como ‘macaco'”, informou a SSP.

O homem foi detido, mas resistiu à prisão, sendo necessário o uso de força moderada para contê-lo. O caso foi registrado no 3º Distrito Policial de Americana. Ele foi indiciado por violência doméstica, lesão corporal, ameaça, resistência e pelo crime de prática de racismo.

Colaborou Marina Zanaki