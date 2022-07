Homem é preso após agredir a mãe, uma PM aposentada, em Americana

Durante a ocorrência, o agressor chegou a ameaçar a equipe da PM com uma faca e foi contido após uso de arma de choque

Um homem foi preso no Mário Covas em Americana na tarde desta quinta-feira (7), após agredir a mãe dois dias seguidos, uma militar aposentada, e ainda quebrar itens da sua residência. Ele resistiu a detenção e chegou a ameaçar a equipe de policiais com uma faca, o que motivou o uso de uma arma de eletrochoque para contê-lo.

De acordo com a PM, por volta de 15h30, os policiais foram chamados para atender uma ocorrência de violência doméstica no Mário Covas. Ao chegarem no endereço, os militares foram ameaçados pelo agressor. Como ele estava alterado, foi necessário o uso da força e de uma arma de eletrochoque para contê-lo.

Em contato com a vítima, ela relatou que na data anterior tinha sido ameaçada e agredida pelo filho e, nesta quinta, mais uma vez foi atacada após o familiar ingerir grande quantidade de ansiolíticos e entorpecentes. Ele também quebrou diversas coisas na residência, de acordo com a PM aposentada.

Mãe e filho passaram por atendimentos médicos no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi e foram conduzidos à delegacia de Americana em seguida, onde ele recebeu voz de prisão em flagrante por violência doméstica.