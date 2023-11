Homem é preso após agredir esposa e lutar com filho de 14 anos

Um homem de 62 anos foi preso em flagrante por violência doméstica na madrugada deste sábado (4), após agredir a esposa e se envolver em briga corporal com o filho de 14 anos, na Cidade Jardim, em Americana. O agressor chegou a ameaçá-los com uma faca de cozinha.

Uma equipe da PM (Polícia Militar) foi acionada via Copom (Centro de Operações Policiais Militares) para atendimento de uma ocorrência de violência doméstica, na qual o autor estaria com uma faca.

No local, os policiais encontraram as vítimas, a esposa do agressor, de 46 anos, e o filho do casal, um adolescente de 14 anos.

A mulher informou que tinha sido agredida pelo esposo, que mora na casa dos fundos da residência em que ela vive. A motivação da agressão, de acordo com ela, foi uma conta bancária.

Ele teria ido na direção dela para agredi-la, e, em defesa, ela desferiu um tapa no rosto do homem. O agressor então revidou o tapa e em seguida pegou uma faca de cozinha e começou a ameaçar a mulher e o filho.

Para proteger a mãe e a si mesmo, o menino foi para cima do pai, momento em que a briga entre os dois começou. O adolescente recebeu chutes e socos e o pai levou um soco na testa. Após a briga, o homem saiu da casa e foi até um bar.

Procurado pela polícia, ele estava na mesma rua onde os fatos aconteceram e, indagado pela PM, disse que tinha se desentendido com a esposa e desferido um tapa no rosto dela, sendo que, em seguida, ela também teria o estapeado. Ele ainda confessou a briga com o filho, mas nada a respeito das ameaças relatadas.

O homem, que estava sob efeito de álcool, precisou ser contido por algemas e foi conduzido à delegacia de plantão em Americana. Mãe e filho passaram por cuidados médicos no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi.