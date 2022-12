Homem é preso após agredir esposa com facão no Jaguari

Militares que atenderam a ocorrência encontraram a vítima com marcas de agressão no corpo

Facão usado pelo marido foi apreendido - Foto: Polícia Militar/Divulgação

A PM (Polícia Militar) deteve um homem de 53 anos neste domingo (25) após agredir a esposa com um facão. O caso aconteceu no bairro Jaguari, em Americana. A ocorrência foi apresentada à Polícia Civil, que determinou a prisão do agressor.

A Polícia Militar informou que foi acionada para atendimento de um caso de violência doméstica. Chegando no endereço, a vítima, uma mulher de 47 anos, saiu correndo em direção à equipe e pedindo socorro. Ela contou que seu marido tinha agredido-a com um facão. Os militares constataram marcas no corpo da vítima e do autor.

Os dois foram levados ao Hospital Municipal para atendimento médico e depois encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil, onde o homem permaneceu preso.