Homem é preso após agredir esposa com espada samurai em Americana

Um autônomo de 48 anos foi preso na noite deste domingo (18), em Americana, após agredir a sua esposa com uma espada samurai, atingindo-a na perna. Devido ao corte profundo, a vítima precisou passar por cirurgia no HM (Hospital Municipal) Dr. Waldemar Tebaldi.

De acordo com relatos da PM (Polícia Militar) no registro do caso, os policiais foram chamados para atender uma ocorrência de violência doméstica na Rua das Siriemas, na Vila Mathiensen.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Ao chegarem no local, encontraram a vítima, uma coletora de recicláveis de 44 anos, amparada pelos vizinhos e com um corte profundo na coxa esquerda.

A mulher contou que, por volta de 20h30 deste domingo, ela e o marido tiveram uma discussão e que durante a briga ele pegou a espada e a atingiu na perna. Após a agressão, ela conseguiu escapar e pediu ajuda aos vizinhos.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Na sequência, os policiais entraram na casa e encontraram o suspeito. A espada estava na cama do casal. Indagado, ele negou a agressão, afirmando que a mulher tinha se machucado no portão da residência ao pular para sair da casa, ou então se ferido com um porta-retratos que quebrou durante a confusão.

No entanto, o corte na perna da mulher indicava o ferimento causado com a espada, que tinha manchas pequenas de sangue.

A mulher foi socorrida pelos bombeiros ao hospital, passando por cirurgia. O agressor, que tinha ferimentos no nariz, recebeu cuidados médicos na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) São José e depois foi conduzido à delegacia de Americana, onde acabou autuado em flagrante por lesão corporal e violência doméstica.