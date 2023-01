Homem é preso após agredir esposa com corrente e socos no Zanaga 2

Um homem de 27 anos foi preso neste domingo (29), no bairro Antonio Zanaga 2, em Americana, após agredir a esposa com uma corrente na cabeça e socos pelo corpo. Contra ele já havia um pedido de medida protetiva

Segundo informações da vítima, também de 27 anos, por volta de 19h ela chegava em sua casa depois de prestar a prova do concurso público da Prefeitura de Americana e o marido, que estava dormindo com as crianças, decidiu sair para comprar cerveja com a sua chegada.

Momentos depois, ainda segundo o relato, o companheiro chegou, aparentemente com alucinações, mandando a mulher guardar o carro na garagem, pois uma pessoa estaria atrás dele, tentando matá-lo.

Após guardar o veículo na garagem, o homem pegou uma corrente que estava no portão e acertou a cabeça da vítima e depois passou a agredi-la com socos. A mulher conseguiu correr e se esconder na casa de um vizinho até a chegada dos guardas municipais.

Ela contou que o marido já tinha lhe agredido outras vezes e havia até uma medida protetiva contra o companheiro, entretanto, ela tinha aceitado o retorno porque ele estava morando dentro do carro.

Diante dos fatos, a mulher foi levada ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, pois estava com a cabeça sangrando e com diversos hematomas, enquanto o agressor foi conduzido ao plantão policial, onde acabou autuado em flagrante por violência doméstica e descumprimento de medida protetiva.