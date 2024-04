Homem é preso após agredir companheira e ameaçá-la com um facão em Americana

Ele atingiu a vítima com um chute, foi embora e depois retornou para intimidá-la; caso aconteceu no Cariobinha

Um homem de 35 anos foi preso na madrugada deste domingo (7), em Americana, por violência doméstica, após chutar a sua companheira, uma mulher de 30 anos, e ainda ameaçá-la com um facão.

Facão e espingarda foram apreendidos – Foto: Polícia Militar/Divulgação

De acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública), policiais militares foram chamados para atender a ocorrência e, no local, no bairro Cariobinha, apuraram que houve uma confusão entre a vítima e o companheiro.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Ainda segundo a pasta, em determinado momento da briga, o agressor atingiu a vítima com um chute. Outras pessoas separaram o casal e o homem foi embora. No entanto, ele retornou posteriormente com uma faca, fazendo ameaças. Não foi explicado, no documento policial, qual foi o teor da intimidação.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Na sequência, a PM (Polícia Militar) foi acionada, e o homem foi contido e encaminhado à delegacia da cidade, onde acabou indiciado por violência doméstica, lesão corporal e ameaça.

Além das agressões e ameaças, a vítima denunciou que o companheiro mantinha uma espingarda de pressão em casa. A arma também foi apreendida.