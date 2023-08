Homem é preso após agredir a esposa no Residencial Jaguari, em Americana

Um homem de 39 anos foi preso na noite deste domingo (13), no Residencial Jaguari, em Americana, após agredir a esposa com que convive desde novembro do ano passado. Segundo a vítima, de 37 anos, está é a segunda vez que ele é detido pelo mesmo crime.

De acordo com a mulher, por volta de 21h, ela foi procurar um dinheiro seu e quando notou que não estava no mesmo lugar, na residência, questionou o marido. Ainda segundo relato, houve uma discussão e troca de agressões.

Na sequência, após cessar a briga, a mulher disse que queria terminar o relacionamento e o agressor falou que iria embora da casa nesta segunda-feira (14), entretanto, passou a quebrar diversos itens dentro do imóvel e quando ela foi interferir, foi agredida mais uma vez.

Depois, a vítima conseguiu se desvencilhar do marido e pediu ajuda aos vizinhos que chamaram a PM.

Aos policiais a moradora relatou que não é a primeira vez que é agredida desde novembro, quando começou o relacionamento. Afirmou também que seu marido já tinha sido preso outra vez, também por violência doméstica.

Levado ao plantão policial, o homem foi autuado em flagrante por violência doméstica e ficou preso.

Descumprimento

Um homem de 33 anos também foi preso neste domingo (13), mas por descumprimento de medida protetiva. Ele foi à residência da ex- mulher visitar o filho de oito anos e acabou preso.

Segundo a mulher, eles foram casados por nove anos e tiveram um filho, que hoje está com 8 anos, mas estão separados desde outubro de 2021. Hoje ela possui uma medida protetiva contra ele por causa de agressões cometidas no passado e, por esse motivo, ele deve manter distância de ao menos 300 metros.