Homem é preso após agredir a esposa e a filha de apenas um ano no Jardim Girassol

Bebê foi agredida com dois socos; foi socorrida ao HM de Americana, onde ficou em observação médica

Um homem de 25 anos foi preso em Americana por violência doméstica e lesão corporal na noite de terça-feira (12) após agredir a esposa e sua filha, de apenas um ano de idade, que precisou de atendimento médico. Um amigo do casal também foi agredido

Na delegacia, a mulher relatou que estava em sua casa, no Jardim Girassol, bebendo com uma amiga quando, por volta de 21h40, seu marido chegou e, em seguida, também chegou o esposo da colega.

Já dentro da casa, o casal de amigos começou a discutir, momento em que o marido da vítima se intrometeu na discussão e foi repreendido pela esposa. Ele então, segundo consta no boletim de ocorrência, se descontrolou e partiu para cima da mulher, que estava com a bebê de um ano no colo.

Segundo a Polícia Civil, o agressor, ao tentar bater na esposa, acertou dois socos na criança e continuou as agressões, só que desta vez contra a mulher.

Já os colegas ao verem a cena, tentaram apartar a briga, momento em que o agressor mordeu o rosto do amigo, de 24 anos. Na sequência todos correram para fora da residência e acionaram a Polícia Militar.

Ao chegarem, os PMs detiveram o agressor, que demonstrou nervosismo e precisou ser algemado.

As vítimas foram levadas ao Hospital Municipal Dr Waldemar Tebaldi, em Americana, onde receberam cuidados médicos e, em seguida, foram ao plantão policial para registrar os fatos.

O homem recebeu voz de prisão em flagrante por violência doméstica e lesão corporal. Já criança, segundo a Polícia Civil, estava em observação médica até a manhã desta quarta-feira (13).