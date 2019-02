Homem é preso ao tentar furto em depósito da polícia

Foto: Divulgação

Um homem de 33 anos foi preso pela Gama (Guarda Municipal de Americana) na tarde deste sábado (23) depois de invadir um depósito da Polícia Civil na Rua das Hortências, no bairro Cidade Jardim. Robson Regonha de Oliveira Silva tentaria furtar o local.

A guarda foi acionada por moradores, que viram o suspeito no imóvel e fizeram um cerco. No momento da abordagem, ele tentava retirar duas janelas do prédio. Sem ter para onde fugir, ele acabou se entregando. Na mochila dele, os guardas encontraram ferramentas para arrombamento.

Robson foi preso em flagrante e encaminhado para a Cadeia de Sumaré. Ele deve passar por uma audiência de custódia, que vai definir se ele responde presou ou em liberdade pelo crime de furto tentado.