Homem é preso acusado de estuprar enteada no Jardim da Balsa 2, em Americana

Um homem de 47 anos foi preso em flagrante neste domingo (6), acusado de estuprar a enteada de 14 anos, no Jardim da Balsa 2, em Americana, na madrugada do mesmo dia.

De acordo com relatos da vítima no registro do caso, enquanto dormia ela sentiu um desconforto nas parte íntimas e, ao acordar, viu o padrasto embaixo de sua coberta, com o flash do celular ligado, por volta de 2h. Indagado sobre o motivo de estar na cama, o padrasto se assustou e disse à jovem que estava procurando algo.

Na sequência, a adolescente contou à mãe e ao irmão sobre o ocorrido. A PM (Polícia Militar) foi chamada e deteve o suspeito ainda no imóvel.

A adolescente passou por exames na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Dona Rosa e foram constatadas lesões e edemas nas partes íntimas.

Levado à delegacia de Americana, o padrasto da adolescente foi autuado em flagrante por estupro e permaneceu preso.