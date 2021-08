Homem é morto em Americana após briga em bar

Um homem de 41 anos foi morto a tiros após uma briga em bar, no início da noite deste sábado (15), no Vale das Nogueiras, em Americana. A vítima chegou a ser socorrida no Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”, mas não resistiu aos ferimentos. O motivo da briga não foi informado.

De acordo com registro policial, a equipe recebeu informação de que um homem teria sido baleado e que o autor fugiu do local em uma veículo Corsa.

Com as características em mãos, o policiais deram início ao patrulhamento quando, na Rua Graciliano Ramos, encontraram o veículo e realizaram a abordagem a um homem, de 52 anos, que questionado, confirmou que atirou contra a vítima, justificando que tiveram uma briga no bar e que havia se livrado do revólver após o crime, que não foi encontrado pela equipe.

A vítima foi socorrida ao HM, mas não resistiu aos ferimentos. O suspeito foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu preso pelo crime de homicídio.