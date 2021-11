Homem é internado após cair de telhado e bater cabeça no chão na Praia Azul

Vítima disse que não sentia os membros após a queda – Foto: Gustavo Valério/Divulgação

Um homem de 36 anos foi internado após cair de um telhado e bater a cabeça no chão, na manhã desta quinta-feira (11), na região da Praia Azul, em Americana.

A altura da queda foi de cinco metros e a vítima foi levada em estado grave ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, onde aguarda vaga para cirurgia.

O acidente aconteceu por volta das 8h30, em uma casa na Rua Luis Gonzaga Contato.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Segundo informações do serviço de urgência e emergência do 192 de Americana, que atendeu a ocorrência, o homem subiu ao telhado para explicar o serviço que ia realizar no local.

Porém, quando o trabalhador subiu, as telhas romperam e ele caiu de cabeça no chão de concreto. Após a queda, a vítima relatou aos socorristas que não estava sentindo as pernas e nem os braços.

Conforme o histórico do atendimento da equipe que foi ao local, o homem teve ferimentos na cabeça e na coluna vertebral, sendo encaminhado pelo 192 direto para a emergência do Hospital Municipal.

De acordo com a prefeitura, com os ferimentos na coluna, o paciente sofreu fratura cervical e torácica, além de traumatismo raquimedular (lesão da medula espinhal que altera a função motora, sensibilidade e autonomia).

O trabalhador que sofreu o acidente foi avaliado pelos médicos e está consciente e orientado. Ele foi inserido pelo hospital no sistema estadual da Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde (Cross) para realização de neurocirurgia, aponta o Executivo.