Homem é flagrado furtando horta em Americana e acaba preso

Um homem de 44 anos foi preso na madrugada desta terça-feira (27), após furtar uma horta em Americana. Ele foi flagrado por guardas municipais no momento em que tentava deixar o local do crime.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, por volta de 3h50, os patrulheiros foram chamados por uma testemunha, informando que tinha visto um homem pulando o alambrado de uma horta, na esquina das avenidas Europa e São Jerônimo, no Morada do Sol.

Na sequência os guardas foram ao endereço e lá encontraram o suspeito deixando o local com uma carriola e uma balança de precisão. Indagado ele afirmou ser funcionário do local e que estaria trabalhando.

Ainda segundo registro policial, os guardas suspeitaram, pois além do depoimento da testemunha, havia no muro um buraco.

Para conferir as versões, os patrulheiros, por meio das notas fiscais da horta conseguiram falar com o proprietário, que negou a versão do suspeito.

O homem foi levado até o plantão policial e o delegado responsável o autuou em flagrante por furto.