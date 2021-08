Homem é flagrado durante furto à casa em Americana e acaba preso

Um homem foi preso na última sexta-feira (30), após ser flagrado furtando uma residência, na Vila Rehder, em Americana. Durante a ação, ele foi surpreendido pela vítima, que acionou a Gama (Guarda Municipal de Americana).

Segundo relato da vítima dado à Gama, o ladrão teria invadido sua casa por volta das 17h30 e, ao sair, foi visto por um vizinho que notificou o morador. Nesse momento, a vítima abordou o ladrão, que deixou cair os objetos furtados, uma carteira e um celular, e fugiu.

Com as características do assaltante, a vítima acionou a Gama, que em patrulhamento, localizou o mesmo no cruzamento da Rua Carioba com Carlos Gomes.

Detido, ele foi apresentado à vítima que o reconheceu como autor do furto tentado e o mesmo acabou preso.