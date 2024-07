Homem é executado dentro do carro na região do São Vito, em Americana

Tentativa de homicídio ocorreu na noite desta quarta-feira - Foto: Coronel Adriano Daniel

Um homem foi assassinado a tiros na noite desta quarta-feira (10), na região do bairro São Vito, em Americana. A vítima foi identificada como Jaílson da Silva, de 32 anos. Até a publicação desta reportagem, ninguém havia sido preso. A Polícia Civil investiga o caso.

O crime ocorreu por volta de 21h30. Jaílson estava em um Chevrolet Astra, pela Rua Antonio Foffa, perto da Emef (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Professor Jonas Corrêa de Arruda Filho, quando dois criminosos teriam se aproximado e feito os disparos.

No local foram apreendidas ao menos seis cápsulas deflagradas de calibre 38. A vítima foi socorrida e levada por uma ambulância ao Hospital Municipal Waldemar Tebaldi, também em Americana, mas não resistiu. Jaílson foi baleado no pescoço, segundo informações do boletim de ocorrência.

O ex-comandante do 19º BPM/I (Batalhão da Polícia Militar do Interior), coronel reformado Adriano Daniel, disse ao LIBERAL que caminhava nas imediações da Rua Antonio Foffa, quando ouviu barulho de tiros e soube da tentativa de homicídio.

“Assim que soube do ocorrido, vim acompanhar o trabalho da Polícia Militar. Fomos informados, inicialmente, que dois criminosos teriam se aproximado da vítima e atirado várias vezes. Sabemos apenas que um deles é alto e usava bermuda. Pedimos que caso algum morador das imediações identifique algo suspeito, que ligue imediatamente para a Polícia Militar”, orienta Daniel.

Além da Polícia Militar e da perícia do Instituto de Criminalística, também compareceu no local a DIG (Delegacia de Investigações Gerais). Com Jaílson, além de uma carteira com documentos pessoais, foi encontrado uma carteira funcional de segurança/vigilante.